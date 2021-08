Diogo Nogueira elogia Paolla Oliveira por apresentação na Super Dança dos Famosos

Diogo Nogueira mostra o carinho pela namorada a atriz Paolla Oliveira. Após a atriz divulgar o vídeo de sua apresentação no Super Dança dos Famosos do último domingo (15), o sambista fez questão de comentar no post elogiando a amada com um apelido muito carinhoso.

"Arrasou muita coisa minha Flor de Caña", escreveu o cantor na publicação de Paolla em comemoração a final, acompanhado de emojis de furacão. Após as performances de ontem, Paolla dedicou as danças ao seu "furacão".

Esta não é a primeira vez que Diogo Nogueira utiliza o termo "Flor de Caña" para se referir a namorada. Ele já havia falado isso em publicação onde a diva mostrou o novo visual.