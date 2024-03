Diego Martins diz que teve Joelma como ‘inspiração’ para virar drag queen; vídeo

Diego Martins participou do quadro "Quem Vai para Cantar", do programa "Domingão com Huck", neste domingo (3). O que o ator não imaginava era que seria surpreendido por Joelma, que estava como a “cantora misteriosa” por trás do mundo cenográfico. Emocionado, Diego abraçou a artista paraense. Juntos, eles performaram a música “Exagerado”, do Cazuza. “Canta demais! Que talento, que luz”, elogiou Joelma na publicação onde o vídeo do momento foi compartilhado.

Após a apresentação da dupla, Diego aproveitou que estava cara a cara com Joelma e falou sobre a importância que a artista paraense teve em sua carreira, servindo como referência artística. O ator revelou que foi graças à cantora que ele encontrou inspiração para se tornar drag queen.

“Minha família tinha razão na hora que deu a dica. Eu te acompanho desde muito cedo. Você foi minha primeira inspiração para ser quem eu sou hoje como artista. Sou drag queen por causa de você. Você me fez uma drag. Quando criança, pegava as botas da minha mãe e assistia aos seus DVD’s na Amazônia para limpar a casa. Eu sabia de tudo, todos os movimentos”, revelou no ao vivo.

Apresentação

O quadro musical com Diego foi encerrado, mas Joelma permaneceu no "Domingão" para se apresentar e animar a plateia com suas próprias músicas. No Instagram, ela compartilhou o look que usou na interpretação e os bastidores da apresentação. Confira:

“Gostaram desse figurino cheio da pavulagem?”, escreveu ela na publicação ao mostrar mais de perto os detalhes da roupa. “Perfeita”, elogiou um seguidor.