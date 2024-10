Débora Nascimento vai estrelar produção internacional; saiba qual é

Débora Nascimento está prestes a brilhar em mais uma produção internacional. A atriz faz parte do elenco do longa Bunny-Man, que está sendo produzido na Itália por Andrea Iervolino, conhecido por seu trabalho em filmes como Ferrari e Lamborghini: O Homem Por Trás da Lenda. A estreia do filme está prevista para o final deste ano.

Durante as filmagens em Turim, Débora dividiu o set com a atriz norte-americana Bella Thorne. O projeto promete ser um destaque no cinema, unindo talentos de diferentes partes do mundo.

Além de Bunny-Man, Débora já tem novos desafios à vista. No início de 2025, ela viajará para o México para filmar outra produção internacional. Paralelamente, a atriz também está envolvida na animação Arca de Noé, dirigida por Sérgio Machado e Alois Di Leo. Esta obra, inspirada nos poemas de Vinícius de Moraes, está programada para chegar aos cinemas em 7 de novembro.