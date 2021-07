Débora Nascimento exibe novo visual

Débora Nascimento, de 36 anos, surgiu nas redes sociais com um novo corte de cabelo, neste sábado, 31. Ela cortou os longos cachos, assumindo mechas curtas. A atriz postou um vídeo sensualizando com o novo look e legendou: "novo look para um novo faz de conta".

Após a separação tumultuada do ator José Loreto, a atriz assumiu namoro com o modelo Marlon Teixeira, de 29 anos, ex de Bruna Marquezine, no início do ano.

Apesar de manter o relacionamento de forma discreta, com singelas postagens nas redes sociais, o novo casal já viajou junto para a Bahia e, na última sexta-feira, 30, foi fotografado junto pela primeira durante um passeio em um shopping carioca.