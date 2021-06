Deboche? Neymar posa com chuteira da Puma, após polêmicas com a Nike

Neymar já está acostumado a ser alvo de polêmicas em todo o mundo. Dessa vez, o craque se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após alguns desentendimentos com a Nike, empresa que o patrocina. Porém, toda a questão parece não incomodar.

O atacante do Paris Saint Germain postou nas suas contas oficiais algumas imagens com uma chuteira da Puma, exibindo para o seu público, a nova coleção do seu novo patrocinador.

O jogador ainda está concentrado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em dedicação aos treinos da Seleção Brasileira. Ele vai ser obrigado a usar os uniformes nos jogos, já que a Nike é a patrocinadora oficial do time. Nos stories, com as roupas dos treinos, ele tem usado emojis para esconder a logomarca da Nike e exibe a da Puma.

Em uma publicação recente no Instagram, Neymar mostrou que não gostava da situação. “Ironia do destino: continuarei a estampar no meu peito uma marca que me traiu. Essa é a vida”, disse ele.