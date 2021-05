De biquíni fio dental, modelo brasileira curtida pelo Papa aparece empinando o bumbum na web: ‘Sexy’

A modelo brasileira Natalia Garibotto, que viralizou no ano passado, após ter uma foto sexy supostamente curtida pela conta oficial do papa no Instagram, colocou as curvas para jogo mais uma vez nesta quarta-feira (26).

Em uma publicação feita no Instagram, ela aparece usando um biquíni fio dental estampado de tigre. Na legenda, a loira brincou provocando os seguidores. “Aqui gatinho gatinho”, escreveu em inglês.

A publicação da brasileira rendeu mais de 40 mil curtidas e vários comentários elogiando a boa forma de Natalia. “Que beleza magnífica”, disse um seguidor. “Sexy”, disparou outro.