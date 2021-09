Daiana Garbin homenageia Tiago Leifert após anúncio de saída da Globo

Após o anúncio da saída de Tiago Leifert da Globo, Daiana Garbin compartilhou uma homenagem para o apresentador na quinta-feira, 9. O último trabalho dele será no comando da 10ª temporada do programa musical The Voice Brasil. No Instagram, ela compartilhou uma foto com o marido ao lado da filha, Lua, de 10 meses.

Na legenda, ela relembrou a dedicação de Leifert com a carreira e afirmou que ele é um "gênio da comunicação". "No começo do namoro eu não entendia porque ele chegava tão cedo na redação do Globo Esporte. Às 6h20 da manhã, chegava aquele guri de moletom com capuz e crachá no peito, mas o GE começava às 12h50! E depois ele trabalhava até meia noite, assistia a todos os jogos, lia tudo, sabia de tudo. Logo eu percebi que o Tiago era muito diferente", iniciou.

A jornalista também contou que quando ele foi para o BBB também trabalhava mais de 18 horas por dia. Segundo ela, Tiago só dormia quando os participantes do reality dormiam. "O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor. Sim, ele tem uma história de amor com a Globo. Nós temos muito carinho, respeito e gratidão pela empresa. Nos apaixonamos nos corredores da TV Globo em SP", explicou.

E afirmou: "Muitas vezes senti ciúme da dedicação do Ti com o trabalho, mas aprendi que nenhum sucesso vem fácil. Tiago é o melhor apresentador do mundo porque ele trabalha muito. O Tiago gênio da comunicação vocês conhecem. O que vocês não sabem é o pai e o marido amoroso, sensível, respeitoso, cuidadoso e generoso que ele é. No último ano, com a chegada da nossa Lua, mesmo com tanto trabalho, Ti passou muitas noites em claro cuidando da nossa filha para que eu pudesse descansar."

"Neste momento, metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã", finalizou a jornalista.