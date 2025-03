Dado Dolabella perde processo contra Luana Piovani após ser chamado de 'criminoso'

O ator e cantor Dado Dolabella moveu uma queixa-crime contra a atriz Luana Piovani por calúnia, injúria e difamação, após ela se referir a ele como "criminoso" em publicações na internet. No entanto, o Ministério Público negou o pedido do artista e não deu prosseguimento à ação.

De acordo com informações do portal Splash, do UOL, Dolabella solicitava a condenação da ex-namorada por suas declarações públicas. Segundo ele, Piovani teria divulgado informações falsas a seu respeito de maneira irresponsável.

Além da acusação de calúnia, injúria e difamação, Dolabella alegou que a atriz estaria praticando perseguição contra ele e mencionou o termo misandria, definido como aversão ou preconceito contra homens. O ator ainda declarou que sua ex-companheira teria uma obsessão por ele.

Apesar das alegações, o Ministério Público decidiu não levar adiante a queixa-crime apresentada por Dolabella, resultando na perda do processo por parte do cantor.