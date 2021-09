Cristiano Ronaldo é suspeito de ter ‘micropênis’ após atriz revelar envolvimento com jogador

A declaração da espanhola Mari Cielo Pajares não para de gerar burburinhos nas redes sociais. Nos últimos dias, a atriz declarou ter se envolvido com um jogador de futebol português que possuía um ‘micropênis’ e muitos internautas acreditam que trata-se do craque Cristiano Ronaldo. As informações são do Metrópoles.

O motivo? Pajares foi bastante específica ao afirmar que o atleta tinha um corpo bonito, mas um órgão sexual decepcionante. “Nós tivemos relações sexuais diversas vezes. Mas, quando ele tirou a cueca, eu apenas pensei ‘adeus’. Era como uma pequena minhoca perdida no meio da Floresta Amazônica”, disse.

O jogador Manchester United sempre está envolvido em polêmicas e muitos seguidores acreditam que ele esteja envolvido nessa também. Até o momento Cristiano Ronaldo não se pronunciou sobre.