Copa do Mundo: Adele não está gritando gols nos jogos da Inglaterra; entenda o motivo

Fã de futebol, a cantora Adele costuma ser uma torcedora fanática da seleção da Inglaterra, o seu país, além de apoiadora do Tottenham. Mas na Copa do Catar, a artista está acompanhando os jogos de forma diferente.

Uma fonte próxima à cantora contou ao jornal britânico 'The Mirror' que Adele está se recusando a vibrar com a seleção inglesa no mundial deste ano, o motivo: ela precisa poupar a voz.

Adele tem uma agenda movimentada de shows em Las Vegas, parte da sua residência no cassino e hotel Caesars Palace. A temporada de shows da cantora na cidade começou no mês de novembro e segue até março de 2023. A aguardada residência chegou a ser adiada no começo de 2022.

"Geralmente, ela estaria gritando em apoio aos meninos, mas ela está se segurando por conta de suas cordas vocais", explicou a fonte ao 'The Mirror'.

Por esse motivo, Adele não pôde gritar as vitórias da Inglaterra na Copa contra o Irã e contra o Paós de Gales na fase de grupos. Neste domingo, 4, quando a seleção inglesa enfrenta o Senegal pelas oitavas de final, Adele também deve acompanhar a partida em silêncio.