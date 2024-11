Conheça seis curiosidades do ator John Krasinski, eleito o homem mais sexy de 2024 por revista

A revista People anunciou John Krasinski como o homem mais sexy do mundo de 2024. Aos 45 anos, o ator, diretor e roteirista é um dos nomes mais influentes de Hollywood, conhecido por sua versatilidade em produções de sucesso. Entre seus trabalhos mais lembrados pelos amantes da sétima arte estão a série The Office (2005-2013), os filmes Um Lugar Silencioso (2018) e a série Jack Ryan (2018 - presente). Conheça seis curiosidades sobre o artista:

John é casado com a atriz Emily Blunt desde 2010, com quem tem duas filhas, Hazel, de 10 anos, e Violet, de 7. O casal também já trabalhou junto no filme 'Um Lugar Silencioso', consolidando a parceria tanto na vida pessoal quanto profissional.

O ator quase seguiu uma carreira acadêmica antes de começar a atuar. Ele cogitava ser professor de inglês e chegou a dar aulas de literatura inglesa na Costa Rica aos 17 anos, onde viveu por nove meses e quase alcançou a fluência em espanhol.

Antes de seu sucesso em The Office, da Netflix, Krasinski trabalhou como assistente de roteiro e teve passagens em produção, chegando a escrever para o programa Late Night with Conan O’Brien, um dos talk shows mais assistidos dos anos 2000.

Foi interpretando o carismático personagem Jim Halpert em The Office que Krasinski ganhou reconhecimento internacional. Esse papel marcou uma reviravolta em sua carreira, uma vez que ele já havia considerado desistir da profissão antes de conseguir o papel.

Durante o período em que participou de The Office, Krasinski explorou suas habilidades como diretor. Ele dirigiu três episódios da série: “Sabre” (episódio 15 da sexta temporada), “Lotto” (episódio 3 da oitava temporada) e “The Boat” (episódio 6 da nona temporada).

O ator também tem destaque como criador de conteúdo. John idealizou o popular quadro de batalhas de dublagem (Lip Sync Battle) no Late Night with Jimmy Fallon. O projeto, desenvolvido com Emily Blunt, tornou-se um sucesso na TV americana e já foi premiado com um Emmy.