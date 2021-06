Conheça a sarna humana, doença que acometeu Leonardo e Zé Felipe

Leonardo e o filho, Zé Felipe, foram diagnosticados com sarna humana após visitarem uma casa abandonada há anos. A doença, causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, é bastante contagiosa e, embora frequente em animais, não se pega de cachorro. Quando atinge a pele, ela causa coceira intensa que piora à noite.

Zé Felipe compartilhou os detalhes do episódio com os seguidores do Instagram nessa segunda (31) e terça-feira (1º). Pelos Stories, ele e a esposa informaram que foram orientados pelo médico de que não haveria chance de transmissão e que a filha, Maria Alice, recém-nascida, não corria risco de ser contaminada.

O médico dermatologista Gilvan Alves explicou ao Metróples que o risco de contaminação é muito alto até que a pessoa seja tratada. “É um ácaro altamente contagioso. Encostou, você pega”, conta Alves. “Na pele das crianças, pode se disseminar muito porque a imunidade delas ainda é baixa”, acrescenta.

A sarna humana é facilmente transmitida entre pessoas através do contato direto com a pele ou pelas roupas, lençóis ou toalhas que estiveram em contato com o ácaro. Isso acontece porque a fêmea do Sarcoptes scabiei deposita ovos na camada mais superficial da pele, facilitando a transmissão.

A doença pode ser transmitida também por pessoas que ainda não desenvolveram os sintomas. Por isso, caso seja identificado um caso na família, é importante que todas as pessoas com quem tiveram contato sejam testadas para que possa ser iniciado o tratamento adequado.

O tratamento varia de acordo com a gravidade da infestação e do tipo de pele de cada pessoa, e deve ser recomendado por um dermatologista. Os remédios mais indicados são a Permetrina, um creme que deve ser passado na pele para eliminar ácaro e ovos, ou Ivermectina. O comprimido fortalece o sistema imune e ajuda a eliminar o ácaro, mas não deve ser usado por grávidas, mulheres que amamentam ou crianças com menos de 15 kg.

O Crotamiton também pode ser indicado em alguns casos. O medicamento em forma de creme ou loção deve ser aplicado diariamente, mas também não é recomendado para grávidas ou mulheres amamentando.

Durante o tratamento, é importante manter uma boa higiene e lavar todas as roupas, lençóis ou toalhas que tenham estado em contato direto com a pele em água quente.