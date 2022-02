Confira o valor da cama gigante de Zé Felipe e Virgínia na nova mansão do casal

Segundo o colonista Léo Dias, Virgínia Fonseca e Zé Felipe se mudaram para a nova mansão de luxo do casal e um dos itens do novo endereço que mais chamou atenção dos milhões de seguidores da digital influencer foi a cama king size dupla onde eles vão dormir.

Legenda (Reprodução Instagram)

A cama de Zé Felipe e Virgínia é dupla e custou nada mais, nada menos do que R$ 6.600 . Com duas camas King Size, o maior tamanho disponível no mercado, o “berço esplêndido” do casal tem espaço o suficiente para os dois descansarem da rotina de shows e gravações que ambos costumeiramente têm.