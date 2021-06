Com biquíni PP, Geisy Arruda empina bumbum e parte íntima chama atenção

Geisy Arruda, que está curtindo mini férias nas praias do Ceará, brincou com a imaginação dos seguidores ao publicar uma série de fotos nas redes sociais, em que aparece usando um maiô branco, deixando em evidência todas as generosas curvas. A postagem foi destaque no portal Metropolitana FM.

Nesta quinta-feira (10), a modelo compartilhou uma foto em que aparece empinando o bumbum enquanto se apoia em um balanço na beira da praia. “Doida por um empurrãozinho”, escreveu na legenda da foto.

Ontem, a influencer atiçou a imaginação dos internautas ao publicar um clique em que aparece usando uma peça cavada e mostrando o bronzeado do sol nordestino. “Sereia do agreste”, brincou na legenda da foto.

“Bela visão”, elogiou um fã. “Que deusa”, disse uma segunda. "Deliciosa", escreveu um terceiro.