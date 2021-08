Clima pesado entre Fiuk e Tatá Werneck ocorreu por pergunta sobre namoro

Quem acompanhou os bastidores da gravação do "Lady Night" com Fiuk revelou que houve um climão com Tatá Werneck apresentadora do programa. Pessoas da plateia divulgaram no Twitter, que o ator, cantor e ex-BBB não gostou das piadas feitas pela humorista.

Segundo informações do UOL, tudo iniciou após a apresentadora ter questionado sobre a vida amorosa do artista. O filho de Fábio Jr. reclamou da pergunta e disse que não se sentia à vontade com o assunto.

A partir disso, Fiuk voltou a se comportar de maneira parecida como nas dinâmicas que não gostava no BBB 21 e passou a não colaborar mais com a atração. Segundo informações do UOL, o programa precisou ser parado algumas vezes.

Tatá Werneck ainda teria tentado conduzir a situação com humor e brincado com o comportamento de Fiuk, porém o artista não se sentia mais à vontade com diversas dinâmicas propostas. A frustração de Tatá com a situação ficou evidente.

"Participei da plateia do Lady Night com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele", escreveu Matheus Felipe no Twitter.

"Ficou um climão. A Tatá não podia falar nada que ele ficava: 'ah poxa Tatá, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso'", completou. A apresentadora também usou as redes sociais para comentar a gravação com Fiuk. No entanto, usando do humor, ela esclareceu estar "tudo bem".