Cleo Pires fala como perdeu 20 quilos após tratar compulsão: 'Comia até me machucar'

No último sábado, 7, a atriz Cleo Pires publicou uma foto em seu perfil do Instagram exibindo o corpo sarado, 20 quilos mais magra, resultado de um tratamento contra distúrbios de imagem e transtornos de humor, que contou com a ajuda de um psiquiatra. "Me convenci quando ele disse que eu não ia parar de comer, mas parar de me machucar comendo. Em um mês fazendo tudo certinho, tudo melhorou: o sono, a fome, eu".

A bela falou do processo que lhe permitiu colocar corpo e mente em sintonia e chegar a um resultado perseguido há algum tempo: "Eu comia até me machucar. Ia até passar mal. Perdi o preconceito com remédios, e pela primeira vez, comecei a tratar a compulsão de verdade", disse a atriz, que foi diagnosticada com TDAHI, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e Impulsividade.

Cleo falou sobre o como foi lidar com os julgamentos alheios quando estava acima do peso e mesmo, assim, continuou postando fotos ousadas: "Continuei me expondo mesmo gorda. Não estava fazendo nada de errado, só estava acima do peso. Não considero gordofobia porque, mesmo quando estava 20 quilos acima do peso, não tinha esse lugar de fala. Mas dói".

Ela atribui as críticas que recebeu nesse período ao fato de ser uma pessoa pública e bem resolvida, que não pauta a vida na necessidade de corresponder a expectativas dos outros: "A vida inteira fui atacada, seja porque falo de sexo, porque sou filha do Fábio Júnior, porque engordei ou porque não faço tanta novela. Cresci sendo atacada. Engordei, mas me achava uma tremenda de uma gostosa", disse a famosa.

Durante o isolamento social, Cleo focou nos vídeos do canal seu canal, Cleo On Demand, e na produção do longa "Me tira da mira", em que contracena com o pai biológico, Fábio Júnior, e o irmão Fiuk.