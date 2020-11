Claudia Raia revela que quase namorou o Faustão

Reconhecidamente uma das maiores mulheres da cena artísitica brasileira, Claudia Raia concedeu entrevista ao "Fantástico", neste domingo (8), para celebrar os 35 anos de carreira e o livro de memórias "Sempre Raia: Um Novo Dia". Entre os assuntos, ela revelou que quase namorou o Faustão na década de 1990.

"Rolou isso mesmo, lá em 1990, 1991... Teve todo esse movimento, esse empenho. Teve uma tentativa dele [Faustão] de romance. Acabou não acontecendo e acabou virando uma grande amizade e nunca mais nos desgrudamos", contou.

Mas Faustão é apenas um capítulo da história de Raia, que relembrou o casamento, ainda aos 18 anos, com o agora deputado Alexandre Frota.

"Minha mãe me disse para eu não me casar com ele antes do casamento. Definitivamente, não era o homem da minha vida. Como pode um casamento dar certo com 18 anos? E até que durou bastante: cinco anos. [O casamento] Foi muito importante para mim. Mas não deu certo", admitiu.

Outro romance na telinha foi com o apresentador Jô Soares, pessoa que ela classificou como um anjo.

"O Jô foi meu primeiro grande amor. Ele salvou minha vida, porque eu tinha uma pinta no joelho que era um melanoma cancerígeno. Ele que viu e me levou ao médico. É uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, um anjo que caiu na minha vida", finalizou.