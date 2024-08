Claudia Raia choca web e revela que era menor de idade quando posou para a Playboy; veja a foto

Claudia Raia, de 57 anos, revelou no "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que era menor de idade quando fez seu primeiro ensaio sensual para a revista Playboy. Na época, nos anos 1980, a atriz e bailarina estava com ascensão na carreira e precisou da assinatura da mãe para a sessão de fotos eróticas, pois tinha 17 anos.

"Estava consciente [do que estava fazendo], mas não sabia o tamanho do problema. 'Tirar a roupa' foi uma frase que não rolou para mim, eu disse 'não quero', 'não vou', aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não consegui. Eu queria fazer, mas não queria ficar pelada e não tinha noção do que isso representava", disse a atriz.

Claudia Raia revela que era menor de idade quando saiu na Playboy (Foto/Terra)

Naquele período, ela fez apenas uma sessão de nu frontal, mas as vendas de sua revista dispararam, levando-a a aparecer na capa da Playboy em outras três edições. Segundo a atriz, essas edições seguintes foram mais tranquilas.

"Fomos para um estúdio de dança uma semana depois, um lugar que eu tinha muita intimidade. [O fotógrafo] me colocou de Flashdance, aquelas roupas de dança, e ali saiu o ensaio. Tem uma foto de nu frontal, quando tirei essa roupa e coloquei um roupão."

Consequências

Embora tenha feito sucesso, estampar as páginas da revista teve consequências. Algumas pessoas que estudavam na academia de dança da mãe dela cancelaram as matrículas.

“Quando fiz a capa da ‘Playboy’, 120 alunos saíram da academia de dança da minha mãe. Fiquei apavorada, me senti culpada, mas minha mãe disse: ‘Fique tranquila, essas alunas não eram para estar aqui na nossa escola, vamos atrás de quem merece estar aqui'”, lembrou a atriz.

Abertura com os filhos sobre o tema "sexo"

No programa, Claudia Raia revelou que discute questões sobre sexo com seus filhos. Ela contou que Enzo Celulari, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, usava uma plaquinha para indicar quando queria estar sozinho no quarto para se masturbar, sem ser interrompido. Claudia contou ainda que deu um vibrador sexual para a filha, Sophia Raia, também fruto com da relação com o ex-marido Edson.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)