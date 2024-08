Claudia Raia revela que filho usava placa para sinalizar momento de masturbação

A atriz Claudia Raia surpreendeu ao revelar em entrevista ao programa "Surubaum", apresentado por Gio Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube, uma dinâmica inusitada com seu filho mais velho. Durante a conversa, a atriz contou que Enzo Celulari, de 27 anos, usava uma placa na porta do quarto para indicar quando estava fazendo masturbação.

A ideia da placa surgiu de uma conversa aberta e descontraída entre mãe e filho. Claudia contou que estava preocupada com o fato de Enzo passar muito tempo trancado no quarto e decidiu abordar o assunto de forma natural e respeitosa.

VEJA MAIS

"Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu. Vamos arranjar um código'", revelou a atriz.

Enzo, então, sugeriu a criação de uma placa com a frase "Sex in progress", que seria acesa quando estivesse em momentos de privacidade. "Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem", contou Claudia.

Confira a entrevista completa:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)