Circula no Facebook notícia falsa sobre Angélica rejeitar a vacina de covid-19

Uma fake news sobre Angélica ter rejeitado a vacina contra covid-19 foi amplamente compartilhada no Facebook. A postagem afirma que a apresentadora teria dito em entrevista à Jovem Pan que ela e sua família têm "alta imunidade" e não precisam da vacina. Porém, não há nenhum registro da suposta entrevista nos canais da rádio ou nas redes sociais dela.

A montagem apresenta uma foto de Angélica e os dizeres: "Angélica esposa do Huck foi entrevistada pela Jovem Pan. Ela disse que é a favor de todo povo brasileiro tomar vacina da China, o repórter perguntou se ela tem coragem de tomar a vacina ela disse que nem ela e nem a família dela precisa tomar vacina porque eles têm a imunidade alta".

Na verdade, Angélica publicou no seu Instagram em 14 de janeiro uma série de fotos com a legenda: "Da série 'eu quero a vacina'. Foto 1: olhar de esperança. Foto 2: ouvindo dizer que tá chegando a hora Foto 3: já temos a vacina. Foto 4 : ouvindo alguém dizer que não vai tomar. Foto 5: plena imaginando o grande dia".

O marido da apresentadora, Luciano Huck, também postou seu apoio à vacinação no Twitter em 16 de janeiro. "Eu vou tomar a vacina, minha família vai tomar a vacina, recomendo que as pessoas tomem a vacina, e ponto final", escreveu o apresentador. "Vacinar é cuidar de si próprio e de quem se ama. Negacionismo não irá nos levar a lugar algum. Chegou a hora de vencer a covid-19 com ajuda da ciência".