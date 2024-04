Christiane Torloni deixa a Globo após quase 50 anos

A atriz Christiane Torloni encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após quase 50 anos na emissora. Como tem acontecido com muitos artistas por conta da nova política que a empresa vem adotando nos últimos anos, agora a atriz passará a assinar seu vínculo por obra certa.

Como algumas estrelas globais estão fazendo, como Regina Casé, Gloria Pires e Carolina Dieckmann.

“E com esse momento divertidíssimo encerro, com CHAVE DE OURO, minha parceria com a @tvglobo , que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada!", escreveu a atriz em postagem no seu perfil no Instagram.

O longo texto tinha como públicação um vídeo da participação de Christiane Torloni no programa The Masked Singer Brasil, exibido no último domingo (31). Esse foi o último trabalho da artista na emissora como contratada fixa.

"Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! Vale a pena conferir ‘Fragmentos’, do @globoplay, com imagens de Gina (1978), minha primeira protagonista! Depois vieram Jô, Dinah, Fernanda, Laila, Haydée, Helena, Teresa Cristina, Iolanda e outras tantas que já perdi a conta. Completando, em 2025, 50 anos de carreira ininterrupta. Vale ressaltar o Teatrinho Troll, em 1970, ainda na extinta TV Tupi. Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte ! Sigamos”, finaliza Christiane.