Christiane Torloni chora ao falar dos filhos: 'Um morreu com 12 anos'

A atriz Christiane Torloni se emocionou ao falar dos filhos gêmeos, Guilherme e Leonardo, na CCXP Worlds. Ela relembrou a perda de um deles aos 12 anos, em 1991, em um acidente de carro.

"Fui mãe de gêmeos. Essa experiência de ter sido mãe de gêmeos e mãe muito nova me fez conviver de maneira especial com as diferenças. Eles eram irmãos idênticos. Como muita mãe, eles já brincavam de um se fazer passar pelo outro desde pequenos. Era infalível."

"A alma é única. Não existem duas pessoas no mundo com a mesma alma. Eu colocava o Gui e o Leo e não adianta. Eu sei quem é quem porque o olhar nunca trai."