Após ficar sem gasolina, Cauã Reymond é visto em borracharia no Rio; imagens

Está semana, Cauã Reymond passou por um perrengue ao ficar sem gasolina no carro. Então agora ele resolveu cuidar do veículo. O ator foi visto em uma borracharia para revisar seu automóvel.

Cauã foi fotografado em uma oficina no bairro de Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (16). De férias da televisão desde o fim de Terra e Paixão, da TV Globo, em que interpretou o mocinho Caio, agora ele passou por uma mudança no visual.

Cauã Reymond é visto em borracharia (Fotos: Dilson Silva / AgNews)

Com tempo livre, ele tem aproveitado para colocar a vida no eixo. Inclusive, Cauã tem aproveitado para fazer passeios com a filha, Sophia, com quem esteve em um show de k-pop.

"Gosto de buscá-la na escola, aproveitar esses momentos, o que eu acho que inclusive me fortalece e me torna um ator melhor, porque presto atenção em coisas que não prestava", disse.