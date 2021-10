Cauã Reymond diz que foi arrastado por correnteza: 'nosso barco quase virou'

Cauã Reymond compartilhou, nesta segunda-feira (18), em sua rede social o grande susto que teve, no último domingo, quando foi arrastado por uma correnteza enquanto surfava.

"A gente passou por uma situação muito delicada e se não fosse a Anne, nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Entramos no mar com muita correnteza, muito vento, a gente estava tentando surfar em frente a uma ilha, o grupo todo de mais ou menos oito pessoas acabou se dispersando por causa da correnteza", começou Cauã.

O ator também disse que o barco que eles estavam quase virou. Ele ressaltou que a ajuda da guia turística foi de grande valia. "Ela entrou no mar, conseguiu juntar o grupo e depois de uma conversa a gente decidiu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano", relatou.

"O barco que nos levou quase virou, então se não fosse a Anne, que depois de levar todo mundo para a ilha ainda voltou para salvar dois surfistas, ela teve voz de comando, foi muito corajosa".