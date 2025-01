Cássia Kis se envolve em confusão em supermercado com jovens de trajes de banho

Cássia Kis, de 66 anos, foi flagrada tendo uma discussão pública em um supermercado na noite de quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. A atriz teria ficado inconformada com duas jovens que estavam fazendo compras vestidas com trajes de banho.

A confusão foi registrada em um vídeo que foi publicado pelo portal Leo Dias nesta sexta-feira (3). Nas imagens é possível escutar a atriz dizendo "Tem que andar de biquini na praia”. "Estava no supermercado e nem o pessoal daqui está reclamando", rebateu uma das jovens. "Você é dona para proibir uma coisa ou outra?", questionou uma segunda voz na gravação, que de acordo com o site pertencia ao pai de uma das garotas. "Eu te admirava até, mas agora...", completou.

Segundo as informações divulgadas pelo portal, as jovens teriam perguntado se poderiam entrar no estabelecimento usando os trajes e tiveram autorização. Elas estavam acompanhadas pela família no momento da confusão.

