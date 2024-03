Caso Gérard Depardieu: Nova denúncia diz que produtores esconderam abusos sexuais do ator

As acusações de abuso sexual do ator Gérard Depardieu ganharam mais força com uma nova afirmação da atriz Anouk Grinberg, que falou sobre produtores que esconderam os crimes cometidos pelo francês durante todos esses anos. “Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, sabem que estão contratando um agressor. Não um possível agressor: um agressor”, afirmou ela em entrevista a Agência France-Presse.

Anouk chegou a contracenar com Depardieu no longa "As Persianas Verdes", de 2022. A atriz afirma que todos no set de filmagens passaram por situações de importunação com o ator. Duas pessoas da equipe do filme já denunciaram ele por agressão sexual.

Todas as acusações foram negadas pelo diretor do filme, Jean Becker, que garantiu que se tivesse recebido alguma queixa, teria confrontado o ator. No entanto, Anouk rebateu este posicionamento. “Foi para encobrir sua covardia, sua incapacidade de proteger as mulheres, que me acusaram (de mentir)”, disse Anouk Grinberg. Além das acusações de Grinberg, Gérard Depardieu também é investigado por crimes contra a cenógrafa Amélie, de 53 anos. Ela registrou uma queixa no Ministério Público francês na qual alega que o ator fez comentários ofensivos a ela em setembro de 2021, quando filmavam o filme "As Persianas Verdes".

No relato da vítima, o ator “a agarrou brutalmente” enquanto estava sentado em um corredor. Ele teria prendido a mulher entre as coxas dele com “força fenomenal” e amassado “a cintura e a barriga, e até os seios” dela. A agressão só parou porque o guarda-costas de Depardieu interviu na situação.

“Na época, ela (Amélie) não prestou queixa porque não queria prejudicar o trabalho de seus colegas e o lançamento do filme, e a gentileza da equipe de filmagem permitiu que ela pensasse que ia ficar bem”, disse a advogada de Amélia, Carine Durrieu Diebolt, à BFM TV.

Além dela, outra mulher também apresentou uma nova acusação contra o ator. Identificada como Sarah, ela tem 33 anos e foi assistente de direção no mesmo filme. Ela o acusa de ter tocado seus “seios e nádegas”.

Justiça francesa confirma acusação de estupro

A Justiça francesa recebeu e confirmou acusações de que Gérard Depardieu teve tem envolvimento em crimes que envolvem estupro e agressão sexual desde 2018. Segundo a Procuradoria daquele país, o ator se considera inocente das denúncias.

O Ministério Público da França tomou a seguinte decisão: “A câmara de inquérito [do tribunal de recurso] considera que existem, nesta fase, indícios graves ou concordantes que justifiquem que Gérard Depardieu continue sendo investigado”, diz o documento divulgado pela promotoria.