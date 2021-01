Cartunista Laerte sai da UTI após melhora do quadro clínico

Diante da melhora de seu quadro clínico, a cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, será transferida da UTI Respiratória para o quarto, ainda na tarde desta quinta-feira, 28, onde permanecerá em tratamento da covid-19.

A informação foi confirmada em boletim médico divulgado no início da tarde. A nota informa, ainda, que ela permanece fazendo tratamento medicamentoso, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória, sob cuidados da equipe médica coordenada pelo Dr. Carlos Carvalho.]

A não ser que ocorra intercorrência importante na evolução da paciente, novo boletim médico será divulgado somente em sua alta hospitalar.

Laerte foi diagnosticada com o novo coronavírus no dia 21 deste mês e divulgou a notícia pelas redes sociais. "Gentes queridas - peguei covid. Tou sob bons cuidados e a evolução está satisfatória”, escreveu no Twitter.

No dia 26, apresentou piora no quadro de saúde e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto do Coração de São Paulo.