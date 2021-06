Carro de Juliette, do ‘BBB 21’, o SUV da Fiat, ganha novo nome após ‘paredão’; entenda

O inédito SUV da Fiat baseado no hatch Argo, que a campeã do ‘BBB 21’ Juliette Freire levou para a casa após ganhar uma prova no reality show, foi batizado oficialmente nesta quarta-feira (2), após uma votação popular, que teve início no mês de maio quando o carro foi revelado no programa.

A escolha do nome ocorreu, por meio de uma espécie de “paredão”, o portal Autoesporte antecipou os possíveis cinco nomes do SUV, que logo em seguida, foram reduzidos a três. Com mais de 380 mil votos, o nome 'Pulse' venceu com 65% dos votos.

De acordo com o site, a estreia do veículo está prevista para setembro, mas a produção em Betim, em Minas Gerais, pode atrasar devido aos percalços da pandemia da Covid-19, como a falta de peças.

Outra informação adiantada pelo portal é o preço do carro, que deve custar entre R$ 85 mil e R$ 100 mil, dependendo da versão.

Detalhes do Pulse

A novidade é que o veículo será o primeiro carro do grupo a usar a versão 1.0 dos novos motores GSE Turbo. O SUV terá dimensões enxutas: 4,10 metros de comprimento, 1,54 m de altura e 1,76 m de largura, e pode ser encarado como um SUV do Argo. Isso porque o hatch lhe emprestará boa parte da arquitetura, mas o utilitário será 10 cm mais comprido, 4 cm mais alto e 3,6 cm mais largo do que ele.

O Pulse virá recheado de itens de série, como faróis de LED, rodas de liga leve, controle eletrônico estabilidade, sensores de estacionamento frontais, câmera de ré, chave presencial, frenagem automática de emergência, entre outros.