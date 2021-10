Carlos Alberto é internado e passará por procedimento cardíaco

Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo para realizar procedimento cardíaco. As informações são do O Dia.

O apresentador de 'A Praça É Nossa', do SBT, vai tratar uma arritmia cardíaca. A emissora divulgou que ele está internado no Sírio Libanês devido a uma arritmia cardíaca leve. Por precaução, e a pedido da equipe médica, passará pelo procedimento de cateterismo. Carlos Alberto passa bem e deve voltar a gravar na próxima segunda-feira", informou.