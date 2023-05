Cantora Simony recebe alta após nova fase de tratamento contra câncer intestinal

A cantora Simony, de 46 anos, teve alta hospitalar, na noite da última quinta-feira (04), após internação para dar início a uma nova fase de tratamento contra câncer no intestino. Pelas redes sociais, a artista anunciou a boa notícia aos seus seguidores. Simony também aproveitou para dar detalhes do tratamento, que inclui o uso de medicamentos para controlar náuseas e outros sintomas.

No final do mês passado, Simony havia anunciado aos seus fãs sobre sua internação para quatro meses de imunoterapia e radioterapia. Diagnosticada com câncer no intestino no ano passado, a cantora tem mantido seus fãs atualizados sobre sua condição de saúde por meio de grupos no WhatsApp.

Apesar dos desafios enfrentados durante a internação, Simony expressou sua gratidão aos fãs pelo apoio e carinho recebidos. Com sua alta hospitalar, a cantora agora seguirá com o tratamento em casa, enquanto continua a se recuperar e lutar contra a doença.