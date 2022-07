Cantora Manu Bahtidao mostra emoção em show lotado: "Deus abençoe o meu Pará"

A 15ª Edição da Feira Agropecuária de São Félix do Xingu, a Expoxingu, teve um público superior a 30 trinta mil pessoas. O encerramento ocorreu com um show da cantora Manu Bahtidão.

A artista reuniu uma multidão de fãs na arena do evento. O público cantou todas as músicas com Manu Bahtidão. “A cantora acabou o show, estou quebrada. Mas foi punk o show, topssímo”, disse a artista no seu perfil no Instagram.

Em uma postagem no stories, Manu se mostrou emocionada com a presença do público. Ela compartilhou uma foto em que aparece uma multidão de pessoas: “Foi lindo, gratidão. Quem disse que santo de casa não faz milagre, mentiu. Esse show foi só nosso hoje. Deus abençoe o meu Pará”.

Cantora se mostrou emocionada com a presença do público (Instagram)

Foram oito dias de evento, que contou com apresentação de artistas regionais e nacionais, além de rodeios, exposições de produtos agrícolas e vendas de veículos. A Expoxingu não ocorria há dois anos, por conta da pandemia.

Segundo o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do Xingu, Francisco Torres, a feira movimentou mais de trinta milhões em negócios no final de semana.

Foram apresentadas no evento, as últimas tendências do agronegócio, além de entregar muito entretenimento e diversão para os visitantes.