Cantora Keila consegue medida protetiva contra o ex-marido: 'Eu tenho medo dele me matar'

A cantora Keila (ex-Gang do Eletro), que nesta terça-feira, 28, falou pela primeira vez sobre ter sofrido "violência física, psicológica e patrimonial" no período em que se relacionou com o DJ e produtor cultural Clécio Leitão, conseguiu no final da tarde uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Keila registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher na última segunda-feira, 27.

A medida protetiva foi dada pelo juiz planatonista Heyder Tavares Ferreira. No despacho, ele determina que o produtor mantenha a distância mínima de 300 metros da cantora. Ele também está impedido de manter contato com ela, seja pessoalmente, por telefone ou mensagens de celular ou redes sociais. Clécio também não pode frequentar o apartamento da artista a fim de "preservar a integridade física e psicológica" dela. Ele é pai de dois dos três filhos da artista.

"Eu recebi print de pessoas, dele me difamando pela cidade. Ele diz que eu o traí quando a gente tava junto, só que ele vivia 24 horas colado em mim, no meu celular, ele era logado no meu Instagram. Nem que eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria, porque ele vivia me sufocando, eu não tinha momento nenhum sozinha com amigos, nem com familiares, com ninguém", afirmou Keila a O Liberal.

"Ele começou a me perseguir, depois que me separei dele, com mensagens, questionando o meu papel de mãe. Eu tô em Belém com vários trabalhos marcados, reuniões e gravações, mas ele tá me acusando que eu só vim pra Belém pra curtir, começou a me importunar, criar fake nas redes sociais e a arrumar chip novo pra ter acesso a mim, ele perturba a minha mãe e o meu pai, isso é perseguição. Ele chegou a me ameaçar, (dizer ) que eu ia me arrepender de ter deixado ele, chegou a ameaçar de se matar, chegou a dizer que vou morrer cega e outros absurdos que nenhuma mulher merece", contou a cantora.

"Passei seis meses engolindo a seco tudo o que ele tava fazendo com medo de me expor (...) mas eu consegui (a medida protetiva). Eu tenho medo dele me matar, tenho medo de me envolver com outra pessoa porque ele é violento. Mas enquanto eu fiquei calada, ele tava se aproveitando disso para queimar a minha imagem, pra me difamar", afirma.

O produtor será intimado da decisão e, em caso de descumprimento, poderá ser preso preventivamente com o emprego de força policial em caso de necessidade. Ele também poderá ter que arcar com o pagamento de multa.

Procurado pela reportagem, o advogado de defesa de Clécio se manifestou sobre o caso por meio de nota. O comunicado diz que “os fatos narrados por Keila Gentil não condizem com a realidade e partem de uma narrativa unilateral e distorcida de uma vida conjugal que houve entre eles”. Quanto à medida protetiva, a defesa considera que esta foi “prematuramente concedida” e que a parte acusada somente tratará o assunto em juízo.