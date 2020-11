Cantora gospel diz que agressão pelo marido foi motivada por chocolate

A cantora gospel Quesia Freitas diz que a agressão que sofreu em um shopping no Rio de Janeiro, pelas mãos do marido Bruno Feital, foi motivada pelo fato de ela ter ido comprar uma bebida para o marido, e a loja não ter a marca de chocolate que ela queria. A artista disse ainda que as agressões começaram no primeiro dia de casamento.

"É um misto de vergonha porque você não quer acreditar que está passando por aquilo, com aquela gravidade. Mas uma hora você vê que está piorando e não quer aceitar. Você quer falar, mas ainda tem medo da pessoa te matar. Só que hoje estou começando a entender que não preciso do perdão dele", contou à Marie Claire.

Quesia diz que sofreu abusos físico, psicológico e sexual e que perdeu a guarda dos flhos, de outro relacionamento, por causa do comportamento de Bruno. "Custava a pegar meu filho mais novo. Nas poucas vezes, ele queria mais atenção do que meu filho de 7 anos. Comecei a ter vegonha do meu filho, você começa a abrir mão para proteger", disse.

Segundo ela, Bruno exigia sexo constantemente, mesmo quando o menino estava em sua casa. Nesta semana, Quesia se viu em manchetes de todo o país depois da divulgação de um vídeo em que aparece sendo agredida pelo marido, em um shopping. As imagens foram publicadas pelo irmão da cantora , Juninho Black. "O próximo vídeo podia ser meu óbito", avaliou.