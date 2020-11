Cantor Zé Felipe pede Virgínia em casamento, diz site

O sertanejo Zé Felipe pediu a influencer Virgínia em casamento nesta quinta-feira (5/11). O pedido, segundo fontes da coluna de Leo Dias, foi feito em Londrina, onde começou o romance dos dois. Virginia deve publicar o momento em que o cantor pede a mão dela no canal do YouTube às 12h desta sexta.

Em entrevista recente à coluna, Virgínia brincou que o pedido de casamento de Zé Felipe estava demorando demais a agir. “Eu que vou ter que pedir o Zé Felipe em casamento”, disse.

Virgínia descobriu que estava grávida de Zé Felipe há 4 meses. Tudo começou com uma zoeira lá no início de agosto, quando a influencer postou um vídeo mostrando para o sertanejo um exame de farmácia com resultado positivo para gravidez. Na ocasião, Virgínia riscou o traço do teste e colocou uma + para parecer que realmente estava esperando um filho de Zé Felipe.

No entanto, a brincadeira evoluiu e, em um novo teste de farmácia, o resultado foi positivo. Logo depois, Virgínia fez um exame de sangue que também confirmou a gravidez.