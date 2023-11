Cantor sertanejo agride mãe, vídeo da agressão viraliza e web reage: 'Cena triste'

Nesta quarta-feira (8), um vídeo passou a circular na internet, em que o cantor sertanejo Luan, conhecido pela dupla com Marco, é flagrado agredindo a própria mãe, Andreia. As imagens mostram o que parece ser uma discussão entre os dois que acaba evoluindo para agressão física, primeiramente dela contra o filho e, depois, o contrário.

Andreia parte para cima do rapaz e o agride com tapas. Em reação, o músico a empurra e ela cai no chão, sendo auxiliada por uma terceira pessoa que está próxima. Enquanto a mãe ainda está no chão, Luan deixa o local sem prestar ajuda. O incidente ocorreu em uma distribuidora de bebidas, localizada em Goiânia.

O registro começou a viralizar nas redes sociais e recebeu centenas de comentários de indignação por parte dos internautas, que expressaram repulsa à atitude de Luan. Muitos condenaram a postura do cantor, destacando a gravidade do fato de ter agredido a própria mãe. "Se bate na mãe, bate em qualquer uma", escreveu uma internauta.

A agressão registrada no vídeo também não passou despercebida pelas autoridades, que pediram à Polícia Civil de Goiás uma investigação sobre o caso.