Cantor Netinho revela cura de câncer e completa últimas sessões de tratamento

O cantor Netinho compartilhou na noite desta segunda-feira (09/06) uma notícia positiva com os fãs: ele está curado do câncer. A informação foi divulgada pelo próprio artista por meio de seu perfil no Instagram, onde celebrou o resultado de um exame realizado na última sexta-feira (06/06), que não apontou qualquer sinal da doença em seu corpo.

VEJA MAIS

Netinho enfrentava um linfoma raro, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. “Estou curado”, escreveu, destacando a importância da atuação de sua equipe médica durante o processo de recuperação.

Apesar do diagnóstico positivo, o cantor informou que continuará seguindo o protocolo indicado pelos médicos. No post, ele informou que conversou com a sua oncologista, ficando decidido que ele concluirá as duas sessões restantes de quimioterapia para consolidar os resultados obtidos.

Segundo Netinho, o cardiologista Roberto Kalil Filho, com quem também conversou, reforçou a importância de completar o ciclo. “Estou aqui firme e forte, já na 5ª temporada da químio, e restará apenas mais uma”, disse o cantor.

Relembre

A descoberta do câncer foi tornada pública em 21 de março deste ano, quando o cantor deixou o Hospital Aliança Star, em Salvador. Na ocasião, Netinho divulgou um boletim médico oficial assinado pela diretoria da unidade hospitalar. O documento informava que ele havia sido diagnosticado com linfoma e estava sendo acompanhado por uma equipe especializada em onco-hematologia.

O cantor deu entrada no hospital no dia 25 de fevereiro, após relatar dores intensas nas costas e dificuldades para caminhar. Desde então, passou por uma série de exames até a confirmação do diagnóstico.