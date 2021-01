Camilla de Lucas, do BBB 21 fez tratamento para engordar e ganhou 11 quilos

Parte do camarote do reality show, a influencer Camilla de Lucas foi uma das participantes confirmadas essa semana no "BBB 21". Ela é de Nova Iguaçu (RJ), tem 26 anos e bombou muito na internet durante a pandemia. Antes, Camilla trabalhava em uma imobiliária e estudava contabilidade.

Com 1,79 m de altura, recebia muitos apelidos desagradáveis por ser uma garota alta e magra. Muita gente dizia que ela deveria tentar ser modelo, mas a agora integrante do "BBB 21", não se achava bonita o suficiente para ser fotografada. Foi então que decidiu fazer um tratamento para engordar.

Em seu canal no Youtube, que começou bem tímido em 2016 com dicas de moda e beleza para mulheres negras, Camilla mostrou seu antes e depois, após ganhar 11 quilos. O que já está diferente hoje também, é que a influenciadora ganhou corpo, mas não gordura.

Ainda sem muito embasamento na época, ela mostrou os remédios que tomava e contou que consumia bastante caloria, pois sua tendência é perder peso. "Muita gente pergunta: 'ah, mas depois vou ficar com barriga?'. Olha a gente come também muita besteira, não é que vá ficar um fat family de um dia para o outro, tem que manter uma alimentação saudável", disparou, enquanto mostrava as fotos de como era e como ficou.