'Calcinhas e uma sandália', diz Juliette sobre como já gastou seu prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB

Em um bate-papo com Dani Calabresa, Rafael Portugal e Pedroca Monteiro, no programa 'Dani-se', Juliette Freire revelou como já gastou seu prêmio do BBB 21. A influencer e cantora levou para casa R$ 1,5 milhão após ser a grande campeã do reality. As informações são do Uol.

"Depois que eu ganhei o programa, eu comprei calcinhas e uma sandalinha. Só. Não comprei mais nada. Porque não dá. Já tenho muito, não usei nem o que eu ganhei", confessou.

Ainda na conversa, ela declarou que está pensando em criar um perfil fake para curtir e paquerar normalmente sem que todo mundo veja. Atualmente, seu perfil no Instagram é mais voltado para o trabalho e já acumula mais de 32 milhões de seguidores. "Não tenho ainda, não (perfil fake), mas acho que depois eu vou fazer. Até para ver se consigo olhar e curtir fotos sem todo mundo ver. Conseguir paquerar normalmente", disse rindo.