Bruna Marquezine comenta em foto de Enzo Celulari e fãs questionam: ‘São um casal?’

São um casal ou não são? Bruna e Marquezine e Enzo Celulari ainda não quebraram o silêncio sobre o possível término, mas um comentário da atriz na foto do filho de Cláudia Raia com Edson deu o que falar. As informações são da Contigo.

Ao compartilhar fotos de um projeto social que participou durante o fim de semana, o bonitão foi aplaudido pela atriz, que celebrou a ação com três emojis de palmas.

A reação foi o bastante para dar esperança aos fãs, já que, até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre os boatos de fim do namoro. "Eles ainda são um casal?", questionou um internauta. "Terminem não, gente", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Não deixem de viver por causa dos outros".