Brad Pitt inova e lança linha de limpeza de pele com sobras de vinho; veja

Que Brad Pitt continua sendo o astro das produções cinematográficas, não descordamos. Agora, além da carreira de ator, o que não se imaginava era que Brad iria apostar nos produtos de cuidado com a pele. O diferencial da Le Domaine Skincare é o ingrediente usado para a criação dos cosméticos.

A matéria prima do produto veio do que seria descartado após a prensagem das uvas. Outro ponto positivo é que a embalagem é sustentável, com vidro ​​e rolhas recicláveis. De acordo com Brad, os cosméticos são veganos, destinados a homens e mulheres e adequados para todos os tipos de pele.

“Trata-se de imitar os ciclos orgânicos da natureza, sua beleza original”, disse Pitt em comunicado. “Na natureza, não existe o conceito de desperdício. Cada coisa descartada torna-se alimento para outra. Isso é circularidade para Le Domaine Skincare”, complementou, o ator.

Onde serão vendidos os cosméticos de Brad Pitt?

Os dermocosméticos ainda não estão disponíveis para venda no Brasil. O lançamento inicial será em nove países, são eles: França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Estados Unidos.

Quanto custa os cosméticos de Brad Pitt?

Os produtos, feitos a partir de ativos naturais, em sua maioria proveniente das uvas, têm preços a partir de US$ 80, aproximadamente R$ 420.