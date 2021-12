Blusa transparente da ex-BBB Giselly Soares chama a atenção em festa

A atriz, modelo e cantora franco-brasileira Giselly Soares chamou atenção no jantar comemorativo do aniversário do amigo francês, Alexis de Vaulx, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira, 22. O motivo foi uma blusa super preta transparente, que atraiu os olhares da festa.

Giselly está radicada na França desde 2008, logo após a participação na 8a edição do Big Brother Brasil, da Globo, naquele mesmo ano.