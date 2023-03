Bis Entretenimento convida influenciadores para o 'Pra Lascar o Coração'

A Bis Entretenimento reuniu os maiores influencers Pará para um jantar especial do evento “Pra Lascar o Coração” nesta quarta-feira (29). A confraternização dos convidados, realizada no bar “O Marquês”, na Pedreira, veio para fazer um "esquenta" da programação, que será realizada neste sábado (1º), no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, com shows de Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Manu Bahtidão.

Os influenciadores também foram convidados para curtir o evento como VIPs. “A gente sempre tem nas nossas festas as pessoas mais animadas da cidade, porque queremos exatamente isso para os nossos eventos. Esse time que temos conosco em todos os shows representa isso: animação e alegria”, disse Aline Maroja, produtora da Bis.

Todos os influenciadores receberam uma bolsa dourada metalizada cheios de brinde, garantindo também a entrada do “Pra Lascar o Coração”.

A Rádio Liberal, com a locutora Wellyda Farias, também fez ação no local. "Estamos promevendo há mais de um mês ações em vários bares de Belém e Região Metropolitana, é incrível como o público está ansioso por esse evento", disse Wellyda.

Estiverem presentes Anderson Beymer, Simone Abtibol, Iryane, Bruno Henrique, Prix, Thayná Macedo, Luan Cunha, Isabelle Holles, Fernando Braga, Luana Ribeiro, Carol Barral, Josi Tashiro e Juliana Tashiro.

Influenciadores marcam presença no 'Pra Lascar o Coração' (Cláudio Pinheiro)

"Fico muito feliz em fazer parte desse time, esse é meu segundo evento da Bis Entretenimento como influenciadora, e eu estou animadissíma", disse Thayná.

"Já estou com a roupa de ir (risos), festa é comigo mesmo, então já confirmo a minha presença e garanto a animação", acrescenta Isabelle Holles.