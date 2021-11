Bianca Andrade e Fred se pronunciam sobre suposta traição: 'Tudo mentira, porém tem uma diferença'

Após o nome de Bianca Andrade (Boca Rosa) e Fred (Desimpedidos) irem parar nos assuntos mais comentados do Twitter durante toda a terça-feira (23), devido uma suposta traição do youtuber, o casal usou suas redes sociais para se pronunciar sobre toda a polêmica. As informações são de Hugo Gloss.

"Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentiras e eu tô vindo aqui, de novo, para me posicionar e negar tudo isso", começou Fred visivelmente desapontado. "Tudo que tá aparecendo aí é mentira! Tudo mentira! Porém, tem uma diferença dessa vez. Eu cansei, não aguento mais, é um desrespeito pra mim como pessoa, como marido, como pai, jornalista, profissional. Com tudo! Eu cansei disso, tá? Então já tô falando com minha assessoria, meus advogados e a gente vai tomar as devidas providências", finalizou, veja:

Já Boca Rosa se manifestou afirmando que não debochou de nenhuma situação. Mais cedo, quando a repercussão estava bombando nas redes sociais, a influencer gravou alguns stories falando que estava com saudades do marido e comemorando que ele iria chegar de viagem, o ato foi visto como deboche por muitos internautas. "Gente, eu vi o que aconteceu no Twitter, por conta da mesma fofocaiada de traição e não sei o que. E aí de manhã uma garota até falou: 'Eu amo ela debochada', porque falei que estava com saudades do Bruno [nome verdadeiro de Fred]. E não, eu não sabia, não fui debochada. Na verdade, eu nunca me posiciono com deboche, esse não é meu tipo de comunicação com vocês".

Depois, ela comentou sobre as acusações contra o pai de seu filho. "Não tem muito o que falar, foi uma coisa criada e baseada em nada, aí uma pessoa solta, as outras ficam especulando: será que é verdade ou será que não é. Não tem um mínimo de profissionalismo nesta notícia, não sabem, não tem prova, não tem nada", disse a ex-BBB, que ainda completou que assim como o marido foi para uma balada na viagem, ela também curtiu o final de semana indo para festas, confira: