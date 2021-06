Bianca Andrade e Fred compartilham ultrassom do primeiro filho e se emocionam

À espera do próximo filho e na reta final da gestação, Bianca Andrade e o noivo Fred não seguraram a emoção na hora do ultrassom. Nesta sexta (18), o youtuber compartilhou uma série de vídeos do momento e se derreteu.

A empresária, grávida de 35 semanas, também compartilhou cena de choro do amado, conhecido pelo canal Desimpedidos. "Já tinha saído da sala e o bichinho ainda chorando!", brincou.

Fred postou com fotos do rostinho do pequeno Cris e perguntou aso seguidores: "Parece com o papai?".

(Reprodução / Instagram)

O papai ainda mostrou vídeo do bebê soluçando na barriga. O casal publicou um vídeo em casa e Fred se declarou. "Estou todo babão. O moleque Cris tá grandão, tá bonitão demais. Hoje chorei. Foi embaçado porque tá muito pertinho!", disse.