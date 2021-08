Beyoncé aparece usando famoso diamante de R$ 161 milhões

Beyoncé é a quarta mulher a usar o famoso diamante da grife Tiffany. A cantora só fica atrás de Mary Crocker Alexander Whitehouse, que usou em 1957, Audrey Hepburn, usou em 1961 e Lady Gaga, que esteve com ele no Oscar de 2019.

A americana posou ao lado do marido, o rapper Jay-Z, caracterizada de 'Bonequinha de Luxo', filme protagonizado por Audrey Hepburn. Essa é a primeira vez que o diamante participa de uma campanha publicitária da marca.

A joia foi encontrada em 1877, na África do Sul. Avaliado em US$ 30 milhões de dólares, o diamante é uma das peças mais famosas no mercado joalheiro.