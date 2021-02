Belo estava gravando com Rodrigo Faro quando foi preso

Na manhã desta quarta-feira (17), Belo recebeu voz de prisão enquanto gravava ao lado de sua esposa, Gracyanne Barbosa, para o programa do apresentador Rodrigo Faro em Angra dos Reis.

As filmagens foram interrompidas para que o cantor fosse levado pelas autoridades policiais para prestar depoimento.

A Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), realizou mais cedo a operação 'É o que eu mereço', para cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e a realização de um evento musical no interior do CIEP 326 – Professor César Pernetta, localizado na comunidade do Parque União, complexo da Maré.

O cantor, que se apresentou no evento, é um dos alvos da operação. Na noite do dia 12 de fevereiro, a produtora Série Gold, através de seus sócios/administradores Célio Caetano Joaquim e Henrique Marques Oliveira, vulgo Rick, e o cantor Belo (Marcelo Pires Vieira) realizaram um evento musical, que perdurou até a manhã do dia seguinte, na escola pública do governo estadual, onde houve grande aglomeração de pessoas, de forma a propagar ainda mais a Covid-19.