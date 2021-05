Belo e Gracyanne celebram 9 anos de casados reencenando ‘Uma Linda Mulher’

Um dos casais mais comentados do Brasil, Belo e Gracyanne Barbosa estão celebrando 9 anos de casados. Para comemorar a data, o casal reencenou uma cena clássica do cinema interpretada por Julia Roberts e Richard Gere, no filme "Uma linda mulher". A musa fitness compartilhou o vídeo em seu Instagram e se declarou para o cantor

"Hoje celebramos nosso aniversário de casamento. São 9 anos do nosso dia mágico, especial e mais de 13 juntos.Me perguntaram o que é necessário para um casamento dar certo: dentre tantas coisas, a parceria é fundamental e você topa todas as minhas loucuras fogo. Nosso amor merece ser celebrado todos os dias. Viver ao seu lado é um sonho sendo realizado. Feliz aniversário de casamento! Feliz nós! Obrigada por tudo e por tanto, te amooo! Mais tarde tem um presente especial", escreveu ela na legenda.

Belo também homenageou a mulher em seu Instagram."São nove anos de casados hoje e mais de treze juntos. Meu amor, todos os dias me pego pensando em como tenho sorte em ter você na minha vida, posso te dizer meu TUDÃO @graoficial que poesias lindas foram escritas, músicas de amor foram compostas e muitas luas lindas com céus estrelados já fizeram sorrir nossos corações, mas nem poesias, músicas ou céus estrelados foram capazes de traduzir todo o amor que sinto por você.Você me inspira e me faz muito feliz, estar ao seu lado todos esses anos é um presente de Deus, que agradeço todos os dias sempre que converso com ele. Sou melhor Pai, homem, filho, cidadão, artista por você, com você e para você. Te diria mil vezes sim, se mil vezes pudéssemos casar. Te amo mais que tudo meu único e verdadeiro amor, minha vida, minha mulher, meu TUDÃO. Para sempre Te Amo!!!", se declarou o cantor.