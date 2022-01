'BBB 22': De cama suspensa a estilo retrô, saiba as novidades da casa!

Alguns dias antes de estrear o “Big Brother Brasil 22”, várias mudanças e novidades na casa mais vigiada do Brasil foram anunciadas. O lugar onde o reality é gravado permanece o mesmo, mas todos os anos o público e os brothers são surpreendidos com o ambiente e a decoração cada vez mais diferente. E desta vez, até uma cama suspensa estará na edição. As informações são do Metrópoles.

A decoração de toda a casa será retrô, com inspiração nos anos 80 e 90. Então, cores vibrantes, xadrez e até animal print irão se misturar. Na área externa, figuras geométricas cobrem os muros que, para a felicidade do público, continuam com os famosos Big Fones. A academia também irá manter o quadro disponível para estratégias que mexem no jogo.

Ironia ou não, este ano, somente um chuveiro será instalado para a casa toda. Essa novidade promete agitar o confinamento e talvez, criar possíveis discórdias.

Spoilers

E a grande novidade, nunca vista antes, está nos quartos: uma cama suspensa. Porém, um outro fato está gerando curiosidade. Em dos vídeos de spoiler do BBB, o novo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, perguntou onde está o quarto do líder, dando a entender que ele não existe mais. Assista:

No entanto, para saber mais detalhes sobre tudo, resta esperar até o dia 17, quando o reality vai começar.