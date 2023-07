Baterista publica 'carta' de Renato Russo escrita em papel de pão sobre 1º show do Legião Urbana

Marcelo Bonfá, baterista do ex-Legião Urbana, utilizou as redes sociais para compartilhar imagens de um texto escrito à mão por Renato Russo. Nele, o cantor contava sobre a primeira apresentação do grupo, que ocorreu em setembro de 82, em Patos de Minas.

Bonfá escreveu na publicação que Renato sempre gostou de registrar os momentos vividos pela Legião Urbana. Na confissão feita em um papel de enrolar pão, o vocalista escreveu sobre a origem da banda às vezes do segundo show, que foi realizado em Brasília.

No mesmo texto, Renato fez uma reflexão sobre quais são eram os princípios da banda. Confira abaixo a carta:

Leia o texto:

"O grupo foi formado por Marcelo Bonfá (bateria, do Dado e o Reino Animal), Renato Russo (baixo, do Aborto Elétrico) e Eduardo Paraná (guitarra, do Boca Seca) em julho de 1982. A primeira apresentação foi no “Festival Rock no Parque”, realizado em Patos de Minas. Agora chega a vez de Brasília: esta é a nossa primeira apresentação aqui. Achamos que o importante é falar de coisas que acontecem com a gente: escolas, festas, cotidiano, como vemos o mundo, como o mundo nos vê. Chegou a hora do pessoal começar a se tocar [que] importante é fazer o que você quer e ficar bem com todo mundo que quer se divertir".