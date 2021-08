Barraco! Mirella e Raissa Barbosa brigam novamente por causa de Dynho Alves

Durante uma entrevista, MC Mirella voltou a tocar no nome de Raissa Barbosa, com quem participou de “A Fazenda 12”, ao comentar sobre o caso que a vice-Miss Bumbum 2017 teve com Dynho Alves, marido da funkeira. Mirella disse que quando o caso aconteceu, ela e Dynho ainda estavam juntos. Após as declarações, teve início uma discussão entre as duas no twitter. As informações são do UOL.

Quando estavam no reality, Raissa disse não saber que Dynho era comprometido. “Mentiu não só pra mim, mentiu em rede nacional falando que não sabia que o Dynho estava namorando comigo“, disse a funkeira. E Raissa foi ao Twitter para rebater as declarações: “Eu não vou me posicionar sobre um assunto que pra mim já está encerrado! Essa conversa para mim está resolvida! Fiquei sim com ele quando ele estava solteiro e ele mesmo confirmou! Por que voltar num assunto que já vai fazer um ano que foi conversado?”, escreveu.

E depois continuou: “Vira a página, vai ser melhor para você e para o seu casamento… O passado é passado, já ficou para trás. E coisas que me fazem mal eu não gosto de ficar falando. Faça o mesmo”, disse Raissa. E a funkeira disse que era alvo de indiretas: “Por que você mandou indireta para mim de novo? Contraditório, não acha? Ainda quer falar o que quer do casamento de alguém que você nem sabe nada? Pra mim isso tem outro nome”, disse a funkeira.

Raissa respondeu: “Não mandei indireta coisa nenhuma! Nem no seu nome eu toco! Não sei de nada nem quero saber. Falei sobre esse circo todo que você está armando. Acha que isso faz bem? Óbvio que não, né?! Nem eu tenho mais nada para falar com você! Não toque no meu nome”. Em seguida, a vice-Miss Bumbum pediu para a MC “crescer”. “Já falei, po*! Ele já falou, por*! Que saco, Mirella! Cresce! Ele estava solteiro! Ele mesmo falou!”, garantiu.